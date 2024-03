Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 17. April 2024

Tod eines 13-Jährigen

Ein Jugendlicher will heim zu seiner Familie. Zeugen sehen ihn an einer Straße stehen – später wird er ermordet aufgefunden. Auch Jahrzehnte später ist das Verbrechen ungeklärt.



Chaotischer Raub

Ein Tankstellenmitarbeiter wird frühmorgens überfallen und mit einer Machete bedroht. Die drei vermummten Täter gehen ohne Plan vor. Wie gefährlich sind die aufgeregten Räuber?



Brutaler Angriff

Eine Frau steigt spät in der Nacht aus dem Bus und geht in einen Kiosk. Sie weiß nicht, dass sie beobachtet wird – von zwei bewaffneten Männern, die keine Gnade kennen.



Nachts überfallen

Eine ältere Dame sieht fern, da hört sie Geräusche. Sie öffnet die Tür, um nachzuschauen – und steht einem Räubertrio gegenüber. Es folgen schlimme Minuten für die Rentnerin.



Vergewaltigt in Halloween-Nacht

Eine 21-Jährige besucht an Halloween mehrere Klubs. Auf dem Heimweg begegnet sie einem Mann, der sie verfolgt und zudringlich wird. Schließlich zerrt er sie auf ein abgelegenes Gelände.



"Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist nach der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar.