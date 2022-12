Aktenzeichen XY... Ungelöst am 18. Januar 2023

Entführt und ermordet

Eine junge Frau macht sich von einem Bahnhof auf den Weg nach Hause. Doch dort kommt sie nicht an. Sie verschwindet spurlos. Einen Tag später macht ein Autofahrer einen schrecklichen Fund.



Überfall auf Goldhandel

Zwei Unbekannte rauben einen Goldhandel aus. Was die Männer nicht ahnen: Während der Tat wird stiller Alarm ausgelöst. Für die Polizei beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.



Zwei Minuten Todesangst

Überfall auf eine Spielhalle. Der Täter bedroht den Angestellten und zwei Kunden mit einer Waffe. Die Opfer durchleben Todesangst – vor allem, als sich der Tresor nicht öffnen lässt.



Großes Geld gut verstaut

Zwei Supermarkt-Räuber wähnen sich am Ziel: Der große Tresor im Büro öffnet sich. Doch an die Geldscheine kommen sie nicht heran. Sie müssen sich mit Münzgeld zufriedengeben – diesmal.



Explosionen in der Nacht

Immer häufiger kommt es zu Sprengungen von Geldautomaten. Die Schäden sind enorm. Über die Täter ist einiges bekannt, dennoch sind sie der Polizei fast immer einen Schritt voraus.