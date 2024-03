Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 27. März 2024

Blutiges Finale

Ein 30-Jähriger geht abends aus, um sich zu amüsieren. Dabei lernt er zufällig einen jüngeren Mann kennen. Was als nette Bekanntschaft beginnt, endet für einen der beiden beinahe tödlich.



Nächtlicher Überfall

Ein Räubertrio klettert nachts durch die offenstehende Balkontür in das unscheinbare Haus eines älteren Ehepaares. Die Männer versetzen ihre Opfer in Angst und Schrecken.



Countdown des Schreckens

Ein bewaffneter Räuber überfällt eine Bankfiliale. Er gibt den Angestellten 30 Sekunden Zeit, um sämtliches Bargeld in die Tasche zu packen. Doch der Filialleiter braucht länger.



Raub auf Spielhalle

Ein Angestellter einer Spielhalle macht gerade Feierabend, als zwei maskierte Räuber zuschlagen. Sie sind bewaffnet und bestens vorbereitet: Sie haben sogar einen Winkelschleifer dabei.



Schock am Morgen

Zwei bewaffnete Täter stürmen morgens in eine große Bankfiliale. Ihr Ziel: der Inhalt des Tresors. Doch sie müssen etliche Zeugen in Schach halten.



Rätselhafte Geräusche

Eine Frau ist am Abend in ihrer Küche, als sie durch die Wand ungewöhnliche Laute wahrnimmt. Sie ahnt nicht, dass ihre Nachbarin gerade Opfer eines brutalen Verbrechens wird.



"Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist nach der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar.