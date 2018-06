Rudi Cerne wurde am 26. September 1958 in Wanne-Eickel geboren, machte 1979 das Abitur und ging danach als Zeitsoldat zur Bundeswehr. Dort kam er zur Sportfördergruppe Essen-Kupferdreh. Bekannt wurde Rudi Cerne als erfolgreicher Eiskunstläufer. Bereits 1978 gewann er die Deutsche Meisterschaft, wurde Siebter bei der Europameisterschaft und belegte den 14. Platz bei der Weltmeisterschaft. 1984 beendete Cerne seine aktive Laufbahn als Leistungssportler im Eiskunstlauf und wurde Eislaufprofi bei "Holiday on Ice". Gleichzeitig absolvierte er eine Ausbildung zum Eiskunstlauftrainer.