ZDF trauert um Sabine Zimmermann

Die ehemalige Moderatorin Sabine Zimmermann ist am Freitag, 1. Mai 2020, im Alter von 68 Jahren in München gestorben. Die Adoptivtochter von Eduard Zimmermann war 14 Jahre lang Co-Moderatorin der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY… ungelöst" – darunter zehn Jahre an der Seite ihres Vaters, der das Format 1967 ins Leben gerufen hatte.