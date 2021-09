Gemeinsam gegen die Einsamkeit

Dass Engagement stark macht, wissen die rund 31 Millionen Menschen in Deutschland, die ehrenamtlich mit anpacken. Darunter sind auch viele Menschen mit Behinderungen, die sich für die Gesellschaft einsetzen.



Der Verein "Zusammen in der Postsiedlung" in Darmstadt setzt sich für eine starke Nachbarschaft ein. Vom Einkaufsservice bis zum kostenlosen Mittagessen - die freiwilligen Helfer unter der Leitung von Bastian Ripper lassen in ihrer Nachbarschaft niemanden allein.