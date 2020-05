Ostern - Das Leben hat das erste Wort

Die Geschichte dieses Ostermorgens erzählt, was Christen weltweit verbindet. Es ist der Glaube daran, dass Christus den Tod überwunden hat. Das Leben hat das erste Wort. Daraus kommen Lebenskraft und Solidarität - auch in Zeiten wie diesen.



Am Ende des Gottesdienstes wird das Lied "Christ ist erstanden" als Start für den musikalischen Flashmob "OsternamBalkon" der Posaunenchorverbände angestimmt.



Im Kirchenraum werden sich nur die direkt am Gottesdienst Mitwirkenden befinden. Aber die Geschichte des Ostermorgens kennt keine örtliche Grenze und verbindet alle Mitfeiernden untereinander.



Die Predigt im Ostergottesdienst hält Präses Annette Kurschus. Für die Musik sorgen Iris und Carsten Lenz an der Orgel und dem Flügel.