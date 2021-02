Doch dann ... Was hindert einen, zu tun, was man eigentlich tun möchte – oder längst hätte tun sollen? Damit setzt sich der Gottesdienst aus der Johanneskirche in Erbach auseinander.



Der Gottesdienst eröffnet die Fastenaktion der evangelischen Kirche. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto "Spielraum – Sieben Wochen ohne Blockaden". Die Predigt hält Susanne Breit-Keßler, die Kuratoriumsvorsitzende der Fastenaktion. Für die Musik sorgt ein Gesangsensemble unter der Leitung von Niklas Sikner.



Nach dem Gottesdienst gibt es bis 19 Uhr ein telefonisches Gesprächsangebot der Gemeinde unter der Telefonnummer 0700 - 14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkkosten abweichend).



Die evangelischen ZDF-Gottesdienste stehen im Jahr 2021 unter dem Motto "Nur Mut".