Evangelischer Gottesdienst

Ein Team um Pastor André Krause ist gemeinsam den Fragen nachgegangen: Wofür will und kann ich Verantwortung übernehmen? Wofür muss ich es sogar? Was macht es mir schwer, und wo ist es ganz leicht? Wie stärkt es mich, dass ich an Gott glaube? Menschen aus der Gemeinde erzählen über ihre Verantwortung in Familie, Beruf und Gesellschaft.



Pastor André Krause hält die Predigt, und eine Gemeindeband unter Leitung von Andreas Rothkähl gestaltet den Gottesdienst musikalisch.



Nach dem Gottesdienst gibt es bis 18.00 Uhr ein telefonisches Gesprächsangebot der Gemeinde unter der Nummer 0700 - 14 14 10 10 (6 Cent/Minute, Festnetz Deutsche Telekom, abweichender Mobilfunktarif).



Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.