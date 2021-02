Katholischer Gottesdienst

Die Jünger damals fragten sich, ob sie sich das Ereignis, das auch "Verklärung des Herrn" genannt wird, nur eingebildet haben. Jedenfalls sollen sie das Erlebte nicht weitererzählen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist, so der Auftrag von Jesus an sie.



Im Jahr 2021 ist das Motto der Passionsspiele "Emmaus - Geschichte eines Liebenden". Die Emmaus-Geschichte wird traditionell am Ostermontag in den Gottesdiensten verlesen. Die Fastenzeit ist so in St. Margarethen 2021 nicht nur die Vorbereitung auf Ostern, sondern auch Einstimmung auf eine Verbindung von biblischer Historie und persönlicher Betroffenheit.



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Gemeinde telefonisch Kontakt aufnehmen. Die Nummer wird während der Gottesdienstübertragung eingeblendet. Es gilt der Auslandstarif für Österreich.



Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.fernsehgottesdienst.de zu finden.