Katholischer Gottesdienst

In der katholischen Tradition wird der zweite Sonntag in der Osterzeit auch "Weißer Sonntag" genannt, denn weiß waren auch die Gewänder der ersten Christen, die kurz zuvor in der Osternacht getauft wurden.



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauer und Zuschauerinnen mit der Gemeinde telefonisch Kontakt aufnehmen. Die Nummer wird während der Gottesdienstübertragung eingeblendet. Es gilt der Auslandstarif für Österreich.



Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.fernsehgottesdienst.de zu finden.