Katholischer Gottesdienst

Da Vorfreude trotz des adventlichen Wartens die schönste Freude ist, soll mit diesem Gottesdienst ein kleines Vorfest auf Weihnachten gefeiert werden. Am Ende des Gottesdienstes wird Pfarrer Kienberger, so wie es bei ihm am 3. Adventssonntag üblich ist, einen Witz erzählen und die Mitfeiernden mit einem Schmunzeln im Gesicht aus der Feier entlassen.



Musikalisch wird der Gottesdienst gestaltet von Prof. Magnus Gaul an der Orgel und Kantor Matthias Fäth.



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zusehenden und Mitfeiernden bis 18.00 Uhr unter der Nummer 0700 – 14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichender Mobilfunktarif) Mitglieder der Pfarrgemeinde Sankt Laurentius erreichen.



Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.