Katholischer Gottesdienst

Davon ausgehend überlegt Stuflesser, wie die Menschen Jesus heute begegnen könnten – in einer Zeit, da die Kirche eher durch Negativschlagzeilen auffalle und viele Menschen ihr den Rücken kehrten. Eine Möglichkeit dazu sieht er unter anderem in der gemeinsamen Feier des Gottesdienstes. Hier sei Gottes Gegenwart immer wieder erfahrbar. In der Gemeinschaft der Feiernden, im Hören auf die Schrift und in der Eucharistie ließe sich Stärkung und Zuversicht erfahren, um mit neuer Kraft in die Welt mit all ihren Herausforderungen zu gehen.



Die Mutterhauskirche der Schwestern des Erlösers inmitten der pittoresken Würzburger Altstadt wurde vor Kurzem vollständig renoviert und umgestaltet. Trotz ihrer immer kleiner und älter werdenden Gemeinschaft setzen die Schwestern damit ein Zeichen des Aufbruchs. Sie öffnen sich hin zur Stadt und laden die Menschen ein, neue Wege der Gemeinschaft zu entdecken.



Ein Projektchor mit Band gestaltet den Gottesdienst mit. An der Orgel wird Martin Gál zu hören sein. Die musikalische Leitung hat Sybille Dankova.



Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es wieder ein Zuschauertelefon bis 18.00 Uhr unter der Nummer 0700 – 14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichender Mobilfunktarif.)



Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de.