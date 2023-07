Katholischer Gottesdienst

Wenn am Feld Unkraut wächst, zwischen den Weizen-Ähren, soll man es ausreißen? "Nein", antwortet Jesus im Evangelium, "wartet bis zur Ernte, sonst reißt ihr mit dem Unkraut auch Weizen aus!"



Außerdem: Ist Unkraut immer so sicher von Heilkraut zu unterscheiden, bei allem, was so wächst, fragt Probst Johann Holzinger, und meint: Gottes Wachstum ist mitunter unbemerkt. Dabei verweist er auf den Apostel Paulus und dessen Rat an die Gemeinde in Rom.



Franz Joseph Aumann, Franz Xaver Krismann, Anton Bruckner, Franz Xaver Müller, Augustinus Franz Kropfreiter – große Namen, die für die jahrhundertelange Musiktradition des Ortes stehen, einem geistlichen und kulturellen Zentrum, das weit über die Region hinaus wirksam ist.



Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes liegt beim Stiftschor und dem Altomonte-Orchester. Es singen Erica Eloff, Sopran, Gerda Lischka, Alt, Markus Miesenberger, Tenor, und Michael Wagner, Bass, Auszüge aus der Missa solemnis in F-Dur von Franz Joseph Aumann. Die musikalische Leitung hat Martin Zeller.



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Gemeinde telefonisch Kontakt aufnehmen. Anrufe aus Deutschland und Österreich sind kostenfrei. Die Nummer lautet: 0800 – 100 2260.



