Katholischer Gottesdienst

Denn in unserer Zeit gehe es vielen Menschen so wie dem Mädchen damals. Verunsichert, voller Ängste verlieren sie ihren Kompass für das Leben. Der alte Text aus der Bibel ist also sehr aktuell und will uns ermutigen, in solchen Momenten wach zu sein und den anderen in seiner Not zu erkennen. Wie das gelingen kann, dazu will der Fernsehgottesdienst aus der Kinderkirche in Köln-Porz beitragen.



Die musikalische Gestaltung liegt bei den Christ-König-Singers unter der Leitung von Kirchenmusiker Gert Fritsche. Die Kinderkirche ist ein Ort, der speziell auf Kinder und Familien ausgerichtet ist. Anhand liebevoll gestalteter Stationen zu verschiedenen biblischen Geschichten können Kinder sich die Inhalte spielerisch erschließen.



Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es ein Zuschauertelefon bis 18.00 Uhr unter der Nummer 0700 – 14 14 10 10 (sechs Cent/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichender Mobilfunktarif.)



Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.