Katholischer Gottesdienst

Kann ein Mensch das leisten? Und gelingt uns die Vergebung leichter, wenn wir den "Täter" eigentlich sympathisch finden? Was aber, wenn das nicht so ist?



Zelebrant Pater Josef Költringer ist Provinzial der Oblaten des Heiligen Franz Sales, einer Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich gegründeten Ordensgemeinschaft von Brüdern und Patres. Ihrem Ordenscharisma entsprechend "dürfen sie sich nicht von der Welt isolieren, sondern sollen mitten in der menschlichen Gesellschaft stehen, wie sie ist", so der Ordensgründer Pater Louis Brisson (1817 bis 1908).



Der heilige Laurentius, dem die frühgotische Pfarrkirche in Pollham in Oberösterreich geweiht ist, war einer der sieben Diakone der frühchristlichen Gemeinde in Rom, zuständig für Finanzen und Sozialarbeit der Kirche. Vor seinem Märtyrertod soll er den Kirchenschatz an die Leidenden und Armen ausgeteilt haben.



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Gemeinde telefonisch Kontakt aufnehmen. Anrufe aus Deutschland und Österreich sind kostenfrei. Die Nummer lautet: 0800 – 100 2260.



Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.