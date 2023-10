Katholischer Gottesdienst

Werden die Smartphones ausgemustert, weil der Markt etwas schickes Neues bietet, landet der Elektroschrott oft wieder in Afrika, berichtet Ordensfrau Schwester Angelina. Sie hilft in Afrika jenen Menschen, die auf Elektroschrotthalden leben und um ihr Überleben kämpfen. "Wir in Afrika wollen nicht die Müllhalde der Welt sein", appelliert sie und fordert uns auf, uns für ein sauberes Recycling einzusetzen und für mehr Nächstenliebe in unserem Handeln zu sorgen.



Die Gemeinde St. Katharina in Herzogenrath greift dies auf und ruft zum Spenden alter Handys auf. Mit den Erlösen dieses Recyclings können wiederum Hilfsprojekte unterstützt werden. Der Gottesdienst wird musikalisch gestaltet von Simone Falcone und einer afrikanischen Musikgruppe.



Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es wieder ein Zuschauertelefon bis 18.00 Uhr unter der Nummer 0700 – 14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichender Mobilfunktarif.)



Weitere Informationen unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de