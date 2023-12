Katholischer Gottesdienst

In dem Gottesdienst wird auch den Sternsingern gedankt, die an den vorangegangenen Tagen den Segen Gottes zu den Menschen gebracht und Geld für Bedürftige gesammelt haben. Pfarrer Vogt betont, dass die Liebe Gottes in verschiedenen Lebensbereichen praktiziert werden kann, sei es in Familie, Beruf, Freundschaft oder im Alter. Auch wenn mit dem Fest "Taufe des Herrn" die Weihnachtszeit endet, sollte die Botschaft der Liebe aus der Krippe von Bethlehem das ganze Jahr über weitergetragen werden, so Pfarrer Vogt.



Musikalisch gestalten der Kirchenchor St. Laurentius unter der Leitung von Stefanie Konter und Heinz Kern an der Orgel den Gottesdienst mit.



Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es wieder ein Zuschauertelefon bis 18.00 Uhr unter der Nummer 0700 – 14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichender Mobilfunktarif.)



Weitere Informationen unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de