Katholischer Gottesdienst

Das ZDF überträgt den Gottesdienst am 10. Sonntag im Jahreskreis aus der katholischen Kirche Herz-Jesu in Mayen. Dekan Jörg Schuh feiert mit der Gemeinde. Für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes sorgt der Kammerchor Mayen unter der Leitung von Dekanatskantor Volker Kaufung. Die Orgel spielt Dekanatskantor Thomas Schnorr.



Mayen liegt in der Vulkaneifel, etwa 30 Kilometer westlich von Koblenz. Die Herz-Jesu-Kirche wurde 1912 als spätromanisch empfundene Basilika erbaut. Für die Außenfassade wurde dabei vulkanisches Gestein der Region verwendet. Der dunkle Basalt in der Kombination mit hellem Tuffstein ist typisch für viele Kirchen und Gebäude der Vulkaneifel.



Im Anschluss an den Gottesdienst stehen Gemeindemitglieder für ein Telefongespräch zur Verfügung unter der Nummer: 0700 – 14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichender Mobilfunktarif.)



Weitere Informationen gibt es unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de.