Katholischer Gottesdienst am Palmsonntag

Die Übertragung des Gottesdienstes am Palmsonntag beginnt im Stift Melk mit der traditionellen Segnung der Palmzweige im Stiftsgarten beim barocken Gartenpavillon. Dann führt die Palmprozession zur Erinnerung an den Einzug Jesu in Jerusalem über den großen Klosterhof zum Gedenken an die Passion und die Feier der Eucharistie in die Stiftskirche.



Das Stift Melk ist heute UNESCO-Welterbe und als Kulturhotspot Schauplatz von Musikfestspielen, Ausstellungen und internationalen Tagungen. Das Stiftsgymnasium besuchen 900 Schülerinnen und Schüler, und man ist stolz auf die lange Geschichte: Fast auf den Tag genau vor 935 Jahren, am 21. März 1089, stiftete der österreichische Markgraf Leopold II. (1075 bis 1095) aus dem Geschlecht der Babenberger Kirche und Burg dem ersten Benediktinerabt Sigibold und seinen Mönchen – auf dem Felsen von Melk, am Ufer der Donau, am Eingang der Wachau. Seither leben und wirken im Stift Melk in ununterbrochener Folge Mönche nach der Regel des heiligen Benedikt, heute sind es 22.



Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Gemeinde telefonisch Kontakt aufnehmen. Anrufe aus Deutschland und Österreich sind kostenfrei. Die Nummer lautet: 0800 – 100 2260.



Weitere Informationen unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de