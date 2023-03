Katholischer Gottesdienst zum Palmsonntag

Im Gottesdienst wird, traditionell am Palmsonntag, die Passionsgeschichte verlesen. Die Geschehnisse der Heiligen Woche, auch Karwoche genannt, bringen Jesus an seine Grenzen; ja mehr noch: sie führen ihn in den Tod. Doch Ostern zeigt, dass Jesus die Grenze des Todes überwindet. Pfarrer Darscheid will in seiner Predigt darlegen, wie der Weg Jesu auch in unseren Grenzerfahrungen Hoffnung sein kann.



Die Heilige Woche, an deren Ende Tod und Auferstehung Jesu stehen, ist die wichtigste Woche der Christen im kirchlichen Jahreskreis.



Die Kirche St. Josef befindet sich in der südlichen Vorstadt von Koblenz. Sie wurde Ende des 19. Jahrhunderts erbaut. Ihr 93 Meter hoher Kirchturm prägt nicht nur das Stadtbild, er ist auch der höchste zwischen Frankfurt und Köln.



Für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes sorgt ein Jugendchor unter der Leitung von Juliane Kathary. Die Orgel spielt Joachim Aßmann.



Im Anschluss an den Gottesdienst stehen Gemeindemitglieder von St. Josef für ein Telefon-Gespräch zur Verfügung unter der Nummer 0700-14141010 (6 ct./min. Festnetz Dt. Telekom, abweichender Mobilfunktarif).



Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de.