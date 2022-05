Katholischer Pfingstgottesdienst

Darüber hinaus sind für die Pfingstaktion des katholischen Hilfswerks für Osteuropa, Renovabis, drei junge Männer aus Bosnien zu Gast. Sie tragen ihre Gebetsanliegen durch Fürbitten in ihrer Muttersprache vor. Das Motto dieser Aktion, "dem glaub' ich gern! Was Ost und West verbinden kann", wird so im Gottesdienst gelebt.



Die musikalische Leitung liegt bei Kirchenmusiker Josef Weber. Eine Band um seinen Kollegen Jerzy Kukula sorgt mit vielen Liedern aus dem Gesangbuch der Salesianer Don Boscos, "God for You(th)", für Schwung.



Im Anschluss an den Gottesdienst wird es wieder ein Zuschauer-Telefon bis 18.00 Uhr unter der Nummer 0700 – 14 14 1010 geben (6 Cent/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichender Mobilfunktarif).



Weitere Informationen sind im Internet unter www.fernsehgottesdienst.de zu finden.