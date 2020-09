Ökumenischer Gottesdienst

Das Land blickt an diesem Tag ebenfalls auf 30 Jahre seines Bestehens zurück. Die Menschen berichten, wie wir einander auch in schwierigen Zeiten ermutigen können. Auch die Ansprachen der beiden gastgebenden Bischöfe werden im Zeichen dieser Ermutigung zum Miteinander stehen.



Für die musikalische Gestaltung sorgen Andreas Zacher an der Orgel und ein Vokalensemble unter der Leitung von Ud Joffe.



Weitere Informationen zu diesem Gottesdienst finden Sie im Internet unter http://www.zdf.fernsehgottesdienst.de