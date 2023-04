Markus Lanz reist nach Moldawien, Transnistrien, Gagausien und in den Westen der Ukraine, um mit den Menschen über ihr Leben zwischen den realen und gefühlten Grenzen zu sprechen. Wie wirkt sich der Ukrainekrieg in den Grenzgebieten zwischen Russland und der Republik Moldau aus, dessen Territorium von 1940 bis 1991 zur Sowjetunion gehörte? Und was könnten die politischen und gesellschaftlichen Zukunftsszenarien für diese Region sein? Am Donnerstag, 18. Mai 2023, 22.15 Uhr, beleuchtet diese und weitere Fragen die Dokumentation "Markus Lanz – Moldawien ungeschminkt" in Gesprächen mit den Menschen vor Ort.