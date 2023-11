Markus Lanz vom 1. November 2023

Robert Habeck, Vizekanzler

Der grüne Bundeswirtschaftsminister nimmt Stellung zum Nahost-Krieg, seiner kürzlich abgeschlossenen Türkeireise sowie zur deutschen Wirtschafts- und Migrationspolitik.



Giovanni di Lorenzo, Journalist

Der "Zeit"-Chefredakteur reflektiert das Wirken und den Politikstil Habecks. Zudem äußert er sich zum wachsenden Antisemitismus in Deutschland und zur gesellschaftlichen Spaltung.



Florence Gaub, Politologin

Die Sicherheitsexpertin vom NATO Defense College liefert eine Analyse rund um die Bodenoffensive in Gaza. Zudem äußert sie sich zur außenpolitischen Rolle Deutschlands in dem Konflikt.



Deborah Feldman, Schriftstellerin

Die jüdische Amerikanerin zählt zu den Unterzeichnern eines offenen Briefes, in dem unter anderem Verbote öffentlicher Versammlungen bezüglich der Lage in Nahost kritisiert werden.