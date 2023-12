Markus Lanz vom 12. Dezember 2023

Roderich Kiesewetter, CDU-Politiker

Der Oberst a.D. spricht über die Entwicklung der Krisenherde in der Ukraine und in Nahost sowie über die Debatte um die Verhältnismäßigkeit des israelischen Vorgehens in Gaza.



Kerstin Münstermann, Journalistin

Die Politikexpertin der "Rheinischen Post" äußert sich zum Entwurf für das neue CDU-Grundsatzprogramm. Zudem analysiert sie den Umgang Berlins mit Kiew und Tel Aviv.



Tankred Stöbe, Mediziner

Seit über 20 Jahren engagiert er sich für die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen". Er informiert über die humanitäre Lage in Gaza und im Kriegsgebiet der Ukraine.



Michael Thumann, Journalist

Der Moskaukorrespondent der "ZEIT" erläutert, wie es Putin aktuell gelingt, seine Machtbasis zu stabilisieren, und wie dieser sich für die Präsidentschaftswahl 2024 in Stellung bringt.