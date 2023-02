Markus Lanz vom 25. Januar 2023

Omid Nouripour, Politiker

Lange sorgte es für Ampel-Streitereien, nun will Deutschland auch selbst Leopard-2-Panzer an die Ukraine liefern. Zu dieser Entscheidung und zur Iran-Politik bezieht der Grünen-Chef Stellung.



Elmar Theveßen, Journalist

In den USA herrschte zuletzt zunehmend Unverständnis über Deutschlands Umgang mit dem Ukraine-Krieg. Der Leiter des ZDF-Studios Washington analysiert die diplomatische Lage.



Ahmad Mansour, Psychologe

Er äußert sich zur tödlichen Messerattacke in einer Regionalbahn in Brokstedt (Schleswig-Holstein).



Martin Knobbe, Journalist

Der "Spiegel"-Redakteur äußert sich zum außen- und klimapolitischen Kurs der Grünen und der Performance der Partei im ersten Jahr als Teil der Bundesregierung.