Markus Lanz vom 3. April 2024

Amira Mohamed Ali, Politikerin

Die Co-Vorsitzende vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erläutert die sicherheits-, außen- und sozialpolitischen Positionen ihrer Partei.



Michael Bröcker, Journalist

Der Chefredakteur von "Table.Media" analysiert die Zukunftsfähigkeit und Perspektiven des BSW. Zudem äußert er sich zur Rolle Deutschlands in Nahost.



Kai Ambos, Völkerrechtler

Mit Blick auf die humanitäre Lage und die hohe Anzahl toter Zivilisten hinterfragt der Professor der Uni Göttingen die Verhältnismäßigkeit des israelischen Militäreinsatzes in Gaza.



Michael Wolffsohn, Historiker

Der in Tel Aviv geborene Publizist nimmt Stellung zur wachsenden internationalen Kritik an Israels Vorgehen in Gaza: "Der Vorwurf, Israel begehe einen Völkermord, ist völlig unhaltbar."