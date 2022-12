Markus Lanz vom 7. Dezember 2022

Mario Czaja, Politiker

Der CDU-Generalsekretär äußert sich zum bisher größten Schlag gegen die Reichsbürger-Szene am heutigen Tag und spricht über die Themen Zuwanderung und Staatsbürgerschaft.



Melanie Amann, Journalistin

Die Leiterin des SPIEGEL-Hauptstadtbüros kommentiert die Einbürgerungsdebatte und gibt eine Einordnung des heutigen Antiterroreinsatzes.



Olaf Sundermeyer, Journalist

In seinen Recherchen befasst er sich seit Jahren mit dem Thema "Rechtsextremismus in Deutschland". Er sagt, was bislang über die Hintergründe bekannt ist.



Sebastian Fiedler, Kriminalbeamter

Der frühere Vorsitzende des Bunds Deutscher Kriminalbeamter und heutige SPD-Innenpolitiker sagt über den Einsatz: "Das sprengt vom Umfang her alle Dimensionen".