Moderieren vor der Kamera - Sprechen

In der zweiten Folge geht es ums Sprechen. Eigentlich einfach. Und doch, wenn man genau hinhört, spricht jeder Mensch anders, und das ist auch gut so. Klängen alle gleich, wär's langweilig. Also: Sprich vor der Kamera, einfach wie Du sprichst.

Beitragslänge: 4 min Datum: 08.04.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 08.04.2025