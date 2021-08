Autor Yves Schurzmann

Quelle: Birgit Völkner

Nach einem Studium der Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft in Köln, zwei Spanisch-Semestern auf Gran Canaria und einem Fernseh-Volontariat begann er Filme zu machen. Mal über Lachse in chilenischen Fjorden, über Kleingärtner vor seiner Haustür im Bergischen Land oder über Menschen, die er in den letzten Wochen vor dem Sterben begleitete.