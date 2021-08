Autorin Anni Brück

Und so studiert Anni Brück, Jahrgang 1988, Publizistik und Soziologie in Mainz und Valencia, sammelt verschiedene journalistische Erfahrungen im Print- und Fernsehbereich. 2013 zieht es sie in ihre Wahlheimat Hamburg, sie absolviert einen Journalistik-Master und arbeitet anschließend als Redakteurin und Autorin bei einer TV-Produktionsfirma. 2020 verwirklicht sie ihren Traum der Selbständigkeit und realisiert seitdem als freie Autorin Reportagen und Dokumentationen für verschiedene TV-Formate.