Candan Six-Sasmaz

Quelle: Joanna Michna

Ihre Reportagen und Dokumentationen beschäftigen sich mit gesellschaftlichen Themen, mehrheitlich mit Migration und Integration in Deutschland sowie Europa. Sie dreht hauptsächlich in der Türkei, in den Turkstaaten, im Nahen Osten und der arabischen Welt - Länder, zu denen sie einen ethnischen, kulturellen, sprachlichen und religiösen Bezug hat.