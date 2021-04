Bei Gebrüder Beetz in Hamburg arbeitete Cordula Stadter als Producerin an langen Dokumentarfilmen in internationalen Co-Produktionen und realisierte ihre ersten eigenen Filme für ARTE. Seit 2013 ist sie als freiberufliche Autorin und Regisseurin auf allen Kontinenten auf und unter Wasser unterwegs, z. B. für ARTE GEO Reportage oder auch für investigative Formate von NDR, SWR oder ZDFinfo. Seit 2019 auch regelmäßig für ZDF Plan b.