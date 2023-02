Sarah Bruchhäuser

Aufgewachsen in der Weinregion Rheingau trieb die Neugierde die damals 19-jährige nach dem Abitur schon früh aus dem Elternhaus in verschiedene deutsche und europäische Städte. Sarah studierte Soziologie und Kommunikationswissenschaft an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Universität Augsburg. Die zentrale Frage ihres Studiums seit Anbeginn: Wie wirken Filme auf uns Menschen? Was nehmen wir aus Filmen für unser eigenes Leben mit? Ihr großer Traum: Die Menschen mit ihren eigenen Filmen in Staunen versetzen, ihnen die Welt zeigen.