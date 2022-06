Autorin Sarah Mabrouk

Durch ihre Recherchen und Dokus ist sie rund um den Globus unterwegs und fühlt sich auf der ganzen Welt zuhause. Dabei hilft, dass sie fünf Sprachen fließend spricht - das Resultat einer ungewöhnlichen Kindheit als Deutsch-Tunesierin in Tunesien und in den USA. Ihre professionelle Laufbahn begann als Kriegsreporterin in Beirut, Libanon. Sie berichtete aus Krisengebieten im Irak, Iran, Syrien, Ägypten, Israel und Palästina. Danach zog sie für ein paar Jahre auf ein Segelboot an die US-Ostküste und später auf einen Bauernhof in die Dordogne in Frankreich. Heute ist sie in Berlin zuhause und ihr Fokus liegt auf konstruktivem Journalismus mit den Schwerpunktthemen Umwelt und Demokratie.