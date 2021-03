„Das generische Maskulinum wird immer weiter zurückgedrängt“

Wir bauen die Sprache nicht um, diese Macht hat Duden nicht.

Also wir bauen die Sprache nicht um, diese Macht hat Duden nicht. Aber wir schauen natürlich sehr genau, was in der Sprache passiert. Und was wir an unseren Daten sehen, ist, dass das generische Maskulinum immer weiter zurückgedrängt wird. Dass sehr viel häufiger die Splittingform, wie wir das nennen, benutzt wird. Es wird beispielsweise gesagt: „Liebe Kolleginnen und Kollegen“ statt wie früher häufiger: „Liebe Kollegen“. Oder „die Ärztinnen und Ärzte dieses Krankenhauses“ u.s.w.



Der Anstieg der Verwendung dieser weiblichen Personenformen ist in den letzten Jahren ganz klar nachzuweisen. Und damit entsteht eine immer größere Unsicherheit bei der geschlechtsübergreifenden Verwendung der männlichen Form, was jetzt eigentlich gemeint ist, nur die Männer oder alle?



Und in der Folge ist auch der Eintrag bei den entsprechenden männlichen Bezeichnungen geändert worden, und dort steht jetzt bei Kellner, Influencer oder Arzt: männliche Person, die - beispielsweise bei Arzt – Medizin studiert hat, und so weiter.

Und genau daran entzündet sich die Diskussion. Denn früher stand dort bei der männlichen Form: Jemand, der Medizin studiert hat.