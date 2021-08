plan b: Da geht was, Deutschland! (1)

Geht Autofahren ohne schlechtes Gewissen? Laurin Hahn und Jona Christians glauben daran. Ihr Münchener Start-up "Sono Motors" entwickelt den Sion - ein alltagstaugliches Elektroauto mit einer Reichweite von über 300 Kilometern, das sich beim Fahren über die Energie der Sonne selbst auflädt. Seit der Schulzeit haben sie ihr Projekt vorangetrieben, seither stehen die beiden immer wieder vor neuen Herausforderungen, technischen und finanziellen.



"Wir waren ziemlich grün hinter den Ohren", erinnern sich die beiden Unternehmer. "Wir haben uns gesagt: Hey, fossile Energien, das ist die größte Herausforderung der Menschheit. Gleichzeitig ist es der Brandbeschleuniger des Klimawandels. Und wir haben uns gefragt: Was können wir eigentlich tun?"

In der Garage haben Hahn und Christians dann ihren ersten Prototypen gebaut. Wegen Finanzierungsproblemen stand das Projekt immer wieder vor dem Aus. Doch die beiden haben die erfolgreichste Crowdfunding-Aktion der Geschichte organisiert, und heute ist das Auto fast marktreif.



"plan b"-Reporterin Antonia Lilly Schanze hat in Berlin die Gelegenheit, den Wagen Probe zu fahren – zusammen mit der Schauspielerin Nora Tschirner, die ein Fan der ersten Stunde ist.



Für ihre "Umweltsünde Auto" hat Antonia Lilly Schanze eine potenzielle Lösung gefunden - bleiben noch zwei weitere Umweltsünden, um die sich die "plan b"-Reporterin kümmern will: Stromverbrauch und Mode.



Ein bayerischer Entwickler hat eine Methode gefunden, grünen Strom jederzeit günstig verfügbar zu machen – über dezentrale Speicher. Der Visionär glaubt, dass sein Gerät wie ein Kühlschrank irgendwann in jedem Haushalt steht. Ob sich Antonia Lilly Schanze überzeugen lässt?



Welche Alternativen bieten sich für ihre dritte große Umweltsünde an, die "Freude an modischer Kleidung"? Zwei findige Entwicklerinnen haben einen Leasingservice programmiert, über den die "plan b"-Reporterin stets umwelt- und klimafreundlich an die neuesten Kollektionen kommt. Ein anderer Weg, ohne Verzicht und sogar noch mit Gewinn.



Während die meisten Sendungen im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 zeigen, was alles schiefläuft, wo dem Wahlvolk der Schuh drückt, und Politiker*innen mit ihren Versäumnissen konfrontieren, geht "plan b" die großen gesellschaftlichen Herausforderungen positiv an: Was funktioniert schon, wo sind wir gut, wer hat die zukunftsweisendsten Ideen? Die Zuschauer*innen erleben zusammen mit der Reporterin Mut, Kreativität und Aufbruch: Da geht was, Deutschland!