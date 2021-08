plan b: Da geht was, Deutschland! (2)

Fabian Dudek sitzt lieber am Strand als im Büro. Auch seine Angestellten sollen in diesen Genuss kommen. Für die Mitarbeiter*innen seines Start-ups "Glass Dollar" zählen die erreichten Arbeitsziele – nicht die Stunden, die sie im Büro verbringen. Apropos Büro: Wer möchte, kann bei "Glass Dollar" auch von der firmeneigenen Finca auf Mallorca aus arbeiten.



"Remote First" heißt dieses Konzept, das Dudek seit Anbeginn der Firmengründung durchzieht. Dafür übernimmt er die Hälfte der Mietkosten für eine Ferienwohnung, wenn die Mitarbeiter*innen ihre Aufgaben lieber auf Sardinien, in Südtirol oder St. Tropez erledigen möchten.



Unter der mallorquinischen Sonne erzählt der Unternehmer der "plan b"-Reporterin Antonia Lilly Schanze von seinem Arbeitskonzept: Vertrauen in seine Mitarbeiter*innen, wenig Kontrolle und Abgabe von Verantwortung.



"Remote Work" spielt auch in Anna Yonas Firma Wildling eine große Rolle. Von Anfang an haben die Mitarbeiter*innen von zu Hause aus gearbeitet. Das war Yona vor allem wegen ihrer Familie wichtig.



Die Firma Wildling produziert seit 2015 nachhaltige Schuhe aus Naturmaterialien, forstet Wälder auf und will auch in Zukunft noch mehr in Klimaschutz investieren. Und nicht nur das: Yonas Prinzip ist es, die Arbeit, die sie anbietet, mit Sinnhaftigkeit zu versehen.



Die Dokumentation begleitet die Visionärin auf dem elterlichen Gestüt. Zwischen Pferden, Wiesen und Wäldern erzählt Yona auch von ihrem Scheitern und was dagegen hilft: Mittlerweile hat sie eine feste Fan-Community um das Unternehmen geschart.



Doch funktionieren solche neuen Ideen auch in einem Unternehmen mit mehreren Tausend Beschäftigten?



Cawa Younosi sagt: Ja! Er ist Personalchef bei SAP und zuständig für 23 000 Mitarbeiter*innen. Der gebürtige Afghane hat ständig neue Ideen, seinen Mitarbeiter*innen den Arbeitsalltag zu erleichtern, und gleichzeitig das Unternehmen voranzubringen. Für Younosi sind die Mittel dafür: Vertrauensarbeitszeit, Jobsharing, Fitnessstudio, Sauna, Kita, kostenloses Mittagessen und mehr. Am SAP-Standort Walldorf geht die "plan b"-Reporterin der Frage nach, warum das Unternehmen in der Arbeitnehmerzufriedenheit seit Jahren in den Top Ten liegt.



Während die meisten Sendungen im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 zeigen, was alles schiefläuft, wo dem Wahlvolk der Schuh drückt, und Politiker*innen mit ihren Versäumnissen konfrontieren, geht "plan b" die großen gesellschaftlichen Herausforderungen positiv an: Was funktioniert schon, wo sind wir gut, wer hat die zukunftsweisendsten Ideen? Die Zuschauer*innen erleben zusammen mit der Reporterin Mut, Kreativität und Aufbruch: Da geht was, Deutschland!