Urlaub machen und Gutes tun, das muss man doch miteinander verbinden können – dachte sich vor vier Jahren eine Gruppe von Studierenden rund um Nils Lohmann und Alexander Haufschild. Daraus entsteht die Idee von socialbnb: Auf einer Online-Plattform lassen sich Unterkünfte bei sozialen und ökologischen Projekten buchen. Mit ihrem Urlaub finanzieren Reisende nicht nur einen guten Zweck mit, sondern erleben auch hautnah, wie das Projekt der lokalen Community nützt. "So können wir eine neue Form des nachhaltigen Tourismus etablieren, von dem alle Beteiligten profitieren", sagt das Gründerduo.



Robin Wenger und Matthias Niederhäuser sind leidenschaftliche Piloten. Doch Fliegen gilt als Klimakiller. Das aber soll nicht so bleiben. Deshalb ist es den beiden ein Herzensanliegen, auf nachhaltige Alternativen für den Luftverkehr aufmerksam zu machen – zum Beispiel auf Flugzeuge mit Haifischhaut. Für ihre Kampagne Diamondo Earthrounding umkreisen die beiden Schweizer die Erde in einem Leichtflugzeug und steuern Initiativen und Unternehmen wie Synhelion in Jülich an. Dort sollen synthetische Kraftstoffe aus Sonnenlicht und CO2 hergestellt werden. Rund um den Globus gibt es viele gute Ideen für eine nachhaltige Luftfahrt.



Noch aber ist es nicht so weit. Also komplett auf Fliegen verzichten? Aber wie trotzdem weit reisen? Elias Bohun will nach dem Abi Sri Lanka entdecken. Für den Fridays-for-Future-Anhänger ist das Flugzeug keine Option mehr. Deshalb fährt der 19-Jährige mit dem Zug nach Asien, 16 Tage lang. Ein großes Abenteuer, das ihn auf eine Geschäftsidee bringt. Er gründet mit seinem Vater Matthias die Plattform Traivelling, auf der Reisende weltweite Zugfahrten buchen können. Denn die Planung solcher Reisen ist gar nicht so einfach. Nachhaltig Reisen heißt also nicht Verzicht.