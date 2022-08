plan b: Gleich und gerecht

Eva Kail hat ihr Leben dem Ziel gewidmet, das zu ändern: Die Raumplanerin gestaltet im neuen Wiener Quartier "Seestadt Aspern" quasi die Blaupause einer Stadt für alle. Mit einer Mischung aus Wohnungen, Arbeitsplätzen und Geschäften, mit Freizeitangeboten und Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Mit ihr erleben die Zuschauer, wie ein Haus so konzipiert wird, dass sich Grundrisse und Zuschnitte an die sich ändernden Bedürfnisse von Familien anpassen. Sie dringt darauf, dass Spielplätze auch Mädchen Spaß machen, dass Grünanlagen dem Sicherheitsbedürfnis von Frauen entsprechen, dass Co-Working-Spaces Eltern die Berufstätigkeit erleichtern. Dabei ist ihr wichtig, dass es beim Konzept des Genderdesigns nicht um Frauenförderung geht. Ihre Arbeit soll das Leben für alle verbessern.



Auch Astrid Linder und Lotta Jakobsson sind Pionierinnen auf diesem Feld. Die Arbeit der beiden Schwedinnen rettet Frauen sogar das Leben: Astrid Linder hat den ersten weiblichen Crashtest-Dummy entwickelt. Auch wenn der Einsatz weiblicher Dummys in der EU noch immer nicht verpflichtend ist, arbeitet die Forscherin mit ihrer Kollegin Lotta Jakobsson – Leiterin der Abteilung Unfallvermeidung bei Volvo – an Crashtests, die Autos für Frauenkörper sicherer machen. Bis heute erleiden Frauen schwerere Verletzungen der Halswirbelsäule, weil sich gerade der Fahrersitz des Autos vor allem für Männer eignet. Die Zuschauer sind dabei, wenn die schwedischen Ingenieurinnen eine neue Generation Dummys entwickeln und erproben, die auch für Frauen mehr Sicherheit schafft.



Bei Petronela Sandulache gibt es einen tragischen Hintergrund für ihre Arbeit: Die Italienerin hat ihre Mutter verloren, weil deren Beschwerden beim Arzt nicht als Herzinfarkt erkannt wurden. Ihr Züricher Start-up CorDiFio arbeitet an einer App, die Frauen sowie Ärzten und Ärztinnen die richtigen Informationen an die Hand gibt, um das künftig zu verhindern. Gemeinsam mit einer ihrer Testerinnen – einer schwangeren Frau mit erhöhtem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen – begleiten die Zuschauer die nächsten Entwicklungsschritte auf dem Weg zu besseren Diagnosen, für Frauen und Männer.