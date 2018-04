Mode ohne Makel

Sein Label gründete Spitzbarth 2008 in der Garage seiner Eltern. Für seine Mode will er weder Menschen, Tiere noch die Umwelt ausbeuten. Deshalb ist seine Outdoormode frei von Giftstoffen und er setzt auf alternative Materialien wie Kork oder Eukalyptus. Außerdem arbeitet der Familienbetrieb ohne Investoren und wächst somit langsam, aber nachhaltig. Die neue Kollektion will er CO2-neutral herstellen. Das heißt: Für alle Treibhausgase, die bei der Herstellung entstehen, bezahlt Spitzbarth einen Ausgleich. Gefördert wird davon ein Umweltprojekt in Afrika.