Wie sich Städte neu erfinden

Dass ich wenige Wochen später Dreharbeiten in Paris komplett per Fahrrad durchführen würde, und auch Tonmann, Kameramann, inklusive all unserer Technik sich auf diese Weise fortbewegen könnten, hätte ich mir da noch nicht träumen lassen. Aber tatsächlich hat Paris mit der Verkehrswende, beschleunigt durch die Pandemie, eine erstaunliche Wandlung durchgemacht. Die Straßen sind kaum wiederzuerkennen. Den öffentlichen Raum teilen sich an vielen Orten der Stadt die Menschen nun gleichberechtigt, egal ob sie nun zu Fuß, dem Rad oder mit dem Auto unterwegs sind. Die Hauptachse in Ost-West-Richtung, die bekannte „Rue Rivoli“, ist streckenweise allein für diejenigen zugelassen, die in die Pedale treten und eine bis dahin nie gekannte Freiheit erleben. Stolz zählt die Stadt in Höhe des Rathauses sogar jedes vorbeifahrende Fahrrad.