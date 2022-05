Recherche zum Film

Was uns noch für den Film fehlte war der Blick in die Zukunft. Am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt wurden wir fündig. Eine Studie, bei der Probanden im Dienst der Wissenschaft sechs Wochen im Bett liegen und degenerieren. Das klang beeindruckend und gleichzeitig unvorstellbar. Wer macht bei einer solchen Studie mit, und warum sind diese Forschungen nicht nur für Astronauten wichtig? Das sollten uns Raumfahrtwissenschaftler und der ehemalige Proband Axel Loos verraten. Und mit all diesen Geschichten waren wir auf unserer Spurensuche nach Lösungsansätzen für ein artgerechteres Leben in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft gereist.