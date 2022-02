Recherche zum Film

In Deutschland wird dieses Programm noch nicht im größeren Stil umgesetzt. Einige Leuchtturmprojekte gibt es aber bereits: In Berlin, Düsseldorf aber auch im kleinen Bamberg. Uns interessierte, wer dieses Projekt, das hier unter dem Titel „Übergangswohnen Plus“ läuft, in der fränkischen Stadt mit knapp 80.000 Einwohnern vorantreibt. Wir lernten Mario Schmidt vom Sozialamt der Stadt und Maria Joecks von der Caritas kennen, engagierte Sozialarbeiter*innen, die uns auch bei der Suche nach Betroffenen unterstützen wollten. Ein Problem, das uns zwar von Beginn an klar war, aber nun für die Dreharbeiten besonders in den Fokus rückte: Kaum jemand möchte in dieser Situation gefilmt werden. In Bamberg schafften wir es durch die enge Zusammenarbeit zwischen dem Sozialamt und der Caritas, die das Projekt gemeinsam leiten, einen Protagonisten auf dem Weg in seine eigenen vier Wände zu begleiten.