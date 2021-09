Aktive Demokratie leben

An diesem Vorgang hat mich vieles begeistert. Das liberale Ergebnis, die Kompetenz der Menschen, wenn man sie einbezieht, aber auch die persönlichen Geschichten der Teilnehmer*innen, die zeigen, wie die zufällige Zusammensetzung verschiedenster Biographien harte Vorurteile abbauen konnte und sogar zu neuen Freundschaften führte. In diesem doch einfachen Instrument liegt so viel Potential, und mir wurde klar, dass es vielleicht doch Ansätze und Lösungen gibt, mit denen wir dem politischen Irrsinn der letzten Jahre begegnen und unser gesellschaftliches Zusammenleben stärken können. So entstand eine Filmidee, die am Ende in Teamwork umgesetzt wurde.