Recherche zum Film

Die Krankenpflege steht seit Beginn der Pandemie besonders im Fokus, die Bedeutung der LKW-Branche erst, seit im Herbst 2021 der Mangel an Fahrer*innen in Großbritannien für leere Supermarktregale und Tankstellen sorgt. Dabei droht auch in Deutschland schon lange ein Versorgungsengpass. Es fehlen bis zu 80.000 LKW-Fahrerinnen und Fahrer, jedes Jahr wird die Lücke um 15.000 größer. Speditionen haben große Schwierigkeiten, gute Leute zu finden, auch Vorzeigebetriebe wie die Firma Bork in der Nähe von Gießen. Die mittelständische Firma hält sich schon seit Jahren an die gesetzlichen Vorgaben, die erst 2022 mit dem Mobilitätspaket in Kraft treten. Das sind unter anderem ein Verbot von Wochenend-Übernachtungen im LKW, ein Recht auf Heimaturlaub nach drei Wochen Tour im Ausland und eine gerechte Bezahlung, unabhängig von der Nationalität der Fahrer*innen. Denn wie in fast allen Speditionen haben auch bei Bork die meisten Beschäftigten keine deutsche Staatsangehörigkeit, die Mehrzahl der Fahrer sind Polen.