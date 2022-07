Recherche zum Film

Der Hamburger war lange Jahre Manager in der freien Wirtschaft und dann Vorstand der Welthungerhilfe. Weil er mit keiner seiner Tätigkeiten erreichen konnte, was ihm vorschwebte, gründete er Impacc. Die Social Business NGO verbindet sozusagen das beste aus beiden Welten. Impacc verwendet Spenden, um langfristig in kleine, nachhaltige Unternehmen zu investieren, die „geduldiges Geld“ brauchen. Wie solche Partnerschaften funktionieren, konnten wir in Nairobi erleben. Hier hat die junge Materialwissenschaftlerin Nzambi Matee ihre Firma Gjenge Makers aufgebaut, die aus Plastikmüll und Sand Bausteine herstellt. Impacc unterstützt die Gründerin mit Geld und strategischer Beratung. In zehn Jahren – so das Konzept von Wahnbaecks NGO, wird Impacc sich zurückziehen und das investierte Geld wiederbekommen, um es in neue Projekte zu stecken. Ohne Zins und Profit, versteht sich.