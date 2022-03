Wie Wohlstand sich wandeln kann

Wie in Linwood, einem Vorort von Glasgow, den wir für die Dreharbeiten an einem grauen und regnerischen Herbsttag besuchen. Ein bisschen passt das Wetter zur Stimmung, die lange in Linwood herrschte. Hier hatten nach dem Niedergang der ehemals florierenden Automobilindustrie immer mehr Betriebe geschlossen. Menschen verloren ihre Jobs - und damit oft das Vertrauen in die Wirtschaft: In die Industriekonzerne, die den Ort verlassen hatten, in die Einzelhandelsketten, die Filialen in Linwood aufgegeben hatten. 2011 wurde Linwood sogar zur "trostlosesten Stadt Schottlands" gewählt.