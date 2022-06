Recherche zum Film

Bei der Recherche bin ich auf einen Artikel über einen jungen Kaffeebauern gestoßen, der später der Hauptprotagonist des Films wurde. David Benitez gehört dem indigenen Volk der Lenka an und lebt mit seiner Familie in einem einfachen Lehmhaus in den Bergen von Honduras. Auf seiner Plantage beweist er, dass Kaffeeanbau für Mensch und Umwelt positiv sein kann. Mit seinen Methoden will er den Kaffeeanbau in seinem Land revolutionieren. Denn um ihn herum verlassen Tausende ihre Plantagen und wandern aus. In Mittelamerika ist das Phänomen inzwischen so weit verbreitet, dass Kaffeeorganisationen wie PROMECAFE besorgt sind, ob noch genug Kaffee angebaut werden kann.